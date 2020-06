A la Une . À défaut de lever la quatorzaine, l'Etat va faire de la pub pour les DOM

Malmenés par la quarantaine imposée pour toute entrée sur leur territoire, les professionnels du tourisme des départements d'Outre-mer pourront se consoler avec l'annonce, par Annick Girardin, d'une campagne de communication massive en faveur des destinations domiennes auprès du public métropolitain. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 19 Juin 2020 à 16:50 | Lu 657 fois

Les professionnels du tourisme manifestent pour une levée immédiate de la quarantaine

La ministre des Outre-mer recevait ce 19 juin Caroline Leboucher, directrice générale d’Atout France afin de lancer une importante campagne de promotion des territoires d’outre-mer pour la période juillet-octobre 2020 dans le cadre du dispositif "Cet Eté Je Visite La France".



"Menée en accord avec les territoires de Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, cette campagne aura pour objet de soutenir leur industrie touristique, qui représente en moyenne 10% de leur PIB et plusieurs dizaines de milliers d'emplois directs et indirects", souligne le ministère des Outre-mer. Annick Girardin annonce ce vendredi le lancement prochain d'une campagne de promotion des territoires d'outre-mer pour la période juillet-octobre 2020. Des territoires privés de touristes du fait des restrictions sanitaires prises lors de la crise du Coronavirus et que de nombreux professionnels du tourisme espèrent voir levées le plus rapidement possible.