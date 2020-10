A la Une .. À défaut de Grand Raid, ils participent au Relais du Ruban Rose Réunion

Avec l’annulation du Grand Raid, la Team Run Odyssea qui devait y prendre part se retrouve sans moyen de communiquer contre le cancer du sein. L’équipe s’est donc lancé un défi : réaliser un tracé GPS formant un ruban rose sur les sentiers de l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 13 Octobre 2020 à 17:03 | Lu 181 fois





Le tracé commence à Saint-Pierre pour s’achever à L’Étang-Salé avec un « petit » détour par Hell-Bourg et le gîte du Piton des Neiges. C’est donc pas moins de 139km avec 8 930m de dénivelé positif que Tony Benais et les marraines Danielle Seroc et Géraldine Lachapelle vont devoir affronter du 15 au 17 octobre.



Cette action permet à la fois de sensibiliser sur la prévention du cancer du sein durant le mois d’octobre rose, et également d’informer sur le CHALLENGE CONNECTÉ ODYSSÉA RÉUNION qui débutera le 31 octobre jusqu’au 8 novembre.



S'inscrire à ce challenge permet de collecter des dons pour continuer à soutenir les malades du cancer du sein à la Réunion en 2021. Les inscriptions se font sur www.odyssea.info



