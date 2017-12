Social A chaque 1er janvier son lot de changements Vaccin, SMIC, timbre… Comme chaque année, attendez-vous à voir des modifications dans votre quotidien. Au 1er janvier 2018, les tarifs de certains services publics, d’allocations ou encore de remboursement de médicament évoluent. En voici une liste exhaustive.

VACCIN : Tous les bébés naissant à partir de l’année prochaine se verront administrer onze vaccins contre trois aujourd’hui. Ces vaccins seront indispensables pour entrer en crèche ou en école.



MEDICAMENTS : Si vous souffrez de mal de dos, certains médicaments à base de thiocolchicoside tel que le Coltramy, Miorel, Myoplege ne seront plus remboursés.



OPTIQUE ET APPAREIL AUDITIF : L’information des consommateurs sera renforcée lors de la vente de produits et de prestations liées à l’optique ou aux appareils auditifs.



SOINS FUNERAIRES : Les personnes décédées, atteintes du sida ou d'une hépatite virale, pourront recevoir après leur décès des soins funéraires visant à la conservation des corps (thanatopraxie).



PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE : Le plafond 2018 de la sécurité sociale sera revalorisé de 1,28% par rapport au plafond 2017.



FORFAIT HOSPITALIER : Il augmente de deux euros pour atteindre les vingt euros par jour. Cette dépense correspond à la participation du patient aux frais liés à son hospitalisation. Ils peuvent être pris en charge par les complémentaires santé.



AMENDE : C’est désormais les villes qui fixeront le tarif du stationnement ainsi que le montant de l’amende qui s’élevait à 17€.



SMIC : Bonne nouvelle le Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance va être revalorisé. Il augmente de 12 centimes, le faisant passer de 9,76€ brut à 9,88€ brut.



PRIME A L’AUTO : Les automobilistes pourront recevoir une prime de 1000€ à 2000€ s’ils vendent leur voiture pour en racheter une neuve ou une occasion récente. La voiture vendue devra avoir été mise en circulation avant 1997 si c’est une essence et avant 2001 si c’est une diesel. La prime pourra s’élever jusqu’à 2500€ si l’achat vise une voiture électrique.



PERMIS DE CONDUIRE : Lors de la vérification d’un élément technique du véhicule et de la question en lien avec la sécurité routière, une question sur les notions élémentaires de premiers secours sera désormais posée.



PRIX DU TIMBRE : Le timbre rouge et la lettre prioritaire augmentent de 0,10€, passant de 0,85€ à 0,95€ pour le premier et de 3,95€ à 4,05€. Pour la lettre verte, l’écopli et la lettre suivie, ils augmentent de 0,07€, les faisant grimper respectivement à 0,80€, 0,78€ et 1,20€.



LOGEMENT SOCIAL : Vous êtes locataire d'un logement social et vos ressources dépassent certains plafonds ? La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté modifie, à partir du 1er janvier 2018, les règles concernant la perte du droit au maintien dans les lieux.

Alexandre FONTAINE Lu 216 fois





