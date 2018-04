Courrier des lecteurs À bord d’un Car jaune : décidément, les femmes conduisent mieux !

C’était dans le Zéclair quittant Saint-Pierre à 10h05, ce matin.



Plutôt que de profiter de l’heure de trajet pour roupiller, je me suis efforcé d’observer le comportement de la jeune Malbaraise au volant. Un régal !



Une conduite régulière alors que nombre de ses collègues sont volontiers erratiques, ne parvenant pas à conduire en droite ligne ; pas un à-coup ; pas de freinage en hoquet ; pas d’accélération brutale ; pas de démarrage canon ; lorsqu’elle dépasse, elle ne se rabat pas brutalement sur la droite, elle y revient doucement, avec un souci constant du confort de ses passagers. Dans ce dernier domaine, elle avait choisi de ne pas nous intoxiquer non plus avec de la musique soi-disant exo (!), décibels à fond la caisse comme souvent encore.



C’est normal aussi : on est toujours plus en sécurité avec une femme au volant. J’abomine le slogan « femme au volant, mort au tournant » certainement inventé par quelque machiste imbu d’une supériorité qu’il s’octroie.



La preuve ? Voyez le registre faits-divers de la presse : 95 % des accidents graves sont le fait de la gent masculine. Les 5 % restants ? Ce sont des femmes… se prenant pour des mecs. Pas flatteur.



Les femmes ont peut-être plus de petits accrochages dans le parking, au créneau, ne se sentant pas sûres d’elles-mêmes. Pour cette même raison, elles se méfient sur la grand-route et ne se prennent pas pour Fangio, Prost sinon Schumacher. Dame ! Elles donnent la vie ; elles savent combien c’est précieux. Jules Bénard Lu 254 fois





