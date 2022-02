A la Une . A Vincendo, la bagarre tourne presque à la scène de western

Une bagarre entre deux individus a failli dégénérer samedi soir à Vincendo. Lorsque les gendarmes interviennent, près d’une cinquantaine de personnes étaient sur les lieux. Les militaires sont parvenus à interpeller les deux principaux protagonistes, dont l’un d’eux a reçu un coup de sabre sur le tibia. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 15 Février 2022 à 17:55

L’ambiance était électrique samedi dernier à Vincendo, commune de Saint-Joseph. Une bagarre éclate entre deux trentenaires dans un bar. Rapidement, la rixe attire près d’une cinquantaine de personnes, même si les curieux étaient plus nombreux que les participants. Un individu va même tirer un coup de feu en l’air à l’aide d’un fusil de chasse.



À l’heure du couvre-feu, les gendarmes ont réussi à faire retomber la tension et à renvoyer toutes les personnes chez elles. Depuis samedi, ils ont entendu une dizaine de témoins, ce qui leur a permis d’identifier les deux principaux protagonistes. L’un d’eux a reçu un coup de sabre dans le tibia.



Les deux individus ont été placés en garde à vue puis déférés au tribunal. Actuellement en détention provisoire, ils seront présentés ce mercredi au tribunal en comparution immédiate.



