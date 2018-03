A Solférino, des dirigeants socialistes concentrés sur la gestion du cas Royal

Dimanche soir 17 juin, au PS, elle était bien la seule à susciter durablement l'attention, Ségolène Royal. On écoutait toutes ses interventions, on scrutait son visage, on jaugeait sa détermination. Les jeunes militants, qui masquaient mal un certain ennui, avaient choisi pour les autres personnalités qui apparaissaient à l'écran une stratégie binaire, pour laquelle optent toujours les militants : sifflets (Marine Le Pen, Nadine Morano, Claude Guéant), ou applaudissements pour les personnalités de gauche, élues ou non.De l'attention, donc, pour la présidente de Poitou-Charentes côté militants, de l'agacement côté dirigeants. Comme toujours, il y avait ce qu'on pouvait dire et ce qu'il fallait taire. Tous, de Martine Aubry à Claude Bartolone, président du conseil général de Seine-Saint-Denis, en passant par Jean-Christophe Cambadélis ou Bertrand Delanoë, convenaient que Mme Royal resterait quoi qu'il advienne "une voix qui compte" et qu'il faudrait qu'elle "trouve sa place".