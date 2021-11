A la Une .. À Singapour, l'un des pays les plus vaccinés, une vague inédite de Covid-19

Classé quatrième au rang mondial des pays les plus vaccinés, Singapour connait une augmentation des cas de coronavirus et de décès, inégalée depuis le début de la pandémie. Si les antivax surfent sur cette vague pour argumenter sur l'inefficacité des vaccins, ils oublient des éléments déterminants dans l'analyse de la situation. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 4 Novembre 2021 à 09:14

Avec 80% de personnes vaccinées, Singapour se classe au quatrième rang mondial des taux de vaccination complète contre le Covid-19.



Pourtant, l'Etat connait actuellement une explosion de cas et de décès alors qu'il ne comptait pas plus qu’une trentaine de contaminations recensées depuis un an. Touché par une vague inédite, Singapour affiche plus de 5 000 cas par jour, à la fin du mois d’octobre 2021, et sept décès quotidiens, alors qu'aucun n'était déploré depuis le début de l'année.



Cohabitation avec le Covid-19



Et ceux qui souhaitent prouver l'inefficacité des vaccins dans la lutte contre l'épidémie n'ont pas manqué de s'emparer de ces résultats contradictoires en prenant cet exemple. Sauf qu'ils oublient (volontairement ?) de mentionner un élément capital dans l'analyse de la situation : Singapour a récemment changé de stratégie face à l'épidémie en décidant de cohabiter avec le virus.



Jusqu'à présent, des mesures plus que draconiennes étaient en vigueur, réduisant les entrées sur le territoire comme peau de chagrin avec quarantaine forcées et contact tracing. Ces mesures avaient protégé la population mais avait eu pour conséquence directe le ralentissement de l'activité économique et des impacts non négligeables sur le quotidien des habitants.



Interdiction de travailler dès 2022



Avec l'augmentation du nombre de personnes vaccinées, le gouvernement a progressivement relâché la bride au début de l'été.



Le variant Delta, très contagieux, a commencé à circuler, atteignant majoritairement la part de la population non vaccinée (17%) et notamment un groupe de seniors réfractaires qui représenteraient les deux tiers des occupations en soins intensifs et des morts, selon le ministre de la santé de Singapour.



Pour que tous franchissent le pas, des restrictions d'accès dans les lieux publics vont être mises en place ainsi que, dès le 1er janvier 2022, l'interdiction de travail pour les non vaccinés.