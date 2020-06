Municipales 2020 A Sainte-Rose, le trouble-fête Sully Hoarau se maintient face à Vergoz et Pajany

On lui doit la tenue d'un second tour à Sainte-Rose. Sully Hoarau avait brillamment conduit une liste adoubée à hauteur de 13% dans la commune du sud sauvage.



Un score assez important pour se maintenir et surtout freiner la victoire de l'un des deux maire et ex-maire, respectivement Michel Vergoz et Bruno Mamindy Pajany. Après avoir validé cette première étape de façon probante, Sully Hoarau a décidé de maintenir sa liste.



C'est donc une triangulaire avec des listes inchangées qui est proposée aux Sainte-Rosiens le 28 juin. Redécouvrez les listes des trois candidats. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 19:07 | Lu 117 fois