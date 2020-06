A la Une . A Sainte-Marie, une alliance de 4 listes face à Richard Nirlo

Il ne reste plus que quelques heures aux candidats qualifiés pour le second tour des municipales pour déposer leur liste. A Sainte-Marie, Gérald Maillot, Céline Sitouze, Christian Annette et Grégoire Cordeboeuf font front commun contre Richard Nirlo. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 09:11 | Lu 513 fois

Ce n’est pas moins de quatre listes qui ont fusionné à Sainte-Marie. Céline Sitouze (qui avait recueilli 13,4% des voix), Christian Annette (8,7%) et Grégoire Cordeboeuf (6,5 %) se sont finalement rangés derrière Gérald Maillot (23,6%).



"Pour mettre fin à 30 ans d'un même système, l'alliance des nouvelles forces politiques était indispensable", s’est félicité l’actuel président de la Cinor. "Une véritable union basée sur un projet ambitieux pour ses habitants. Nous ouvrons ainsi une nouvelle voie pour Sainte-Marie".



L’objectif est donc de faire face au maire sortant Richard Nirlo (qui a obtenu 38,8 % des voix au soir du 15 mars).



La nouvelle liste du candidat Gérald maillot sera déposée ce mardi à la préfecture à 14h.