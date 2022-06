À Saint-Paul, quand la musique est bonne !

Ce sont tous les quartiers du territoire saint-paulois qui ont vibré au son de la Fête de la musique ce mardi 21 juin. Nombreux sont celles et ceux venus apprécier dans la “fré” les différentes scènes musicales avec des artistes péï incontournables ! Le Guillaume, La Plaine/Bois-de-Nèfles, La Saline, Saint-Gilles-Les-Bains et à Saint-Paul, les artistes se sont produits en fin d’après-midi ce 21 juin pour célébrer comme il se doit la Fête de la Musique. Parmi eux, Missty, Clara, Ti Zenfan Gado, Sista Flo, Nicole Dambreville, Sundri Feeling et bien d’autres encore! Retour en images sur cet événement