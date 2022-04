Rubrique sponsorisée À Saint-Paul, on vise l’excellence éducative !

Par ville de Saint Paul - Publié le Mardi 26 Avril 2022 à 17:47

Ce mardi 26 avril, le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, s’est rendu à l’école maternelle publique les Caramboles à Bois-de-Nèfles. Cela fait déjà plusieurs mois que le premier magistrat visite les écoles du premier degré de la Ville. Titrée “Ville Amie des Enfants”, la Ville de Saint-Paul place au coeur de ses priorités le bien-être des enfants ainsi que l’importance de l’éducation dans la vie de nos marmailles. Qu’ils vivent dans les Hauts ou sur le littoral, la Commune s’est engagée depuis plusieurs mois à leur offrir les meilleures conditions d’apprentissage.

De l’école élémentaire Jean Albany à La Saline à l’école Eugène Dayot à Saint-Paul centre en passant par l’école maternelle des Bougainvilliers à l’Hermitage-les-Bains, plusieurs établissements scolaires ont déjà reçu la visite du premier magistrat, des élus ainsi que des agents municipaux. Un moment privilégié pour les directeurs/directrices d’établissement, les enseignants et les agents de la restauration scolaire d’évoquer leur quotidien. Lors de cette visite matinale à l’école maternelle publique les Caramboles à Bois-de-Nèfles, plusieurs points ont été évoqués pour améliorer, entre autres, le lieu de travail. Quelques réfections à prévoir et des rideaux à remplacer dans les salles de classe.

Entamées depuis plusieurs mois, les visites du premier magistrat dans les écoles permettent de “se rendre compte de ce qui doit être amélioré afin d’offrir les meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves Saint-Paulois. Les modalités d’accueil sont importantes, cela concerne le bâti, le personnel encadrant, les dispositifs mis en place comme l’école numérique, le matériel fourni et les livres à disposition. Nous contribuons à créer un environnement agréable propice à l’épanouissement des 13 000 écoliers du premier degré du territoire et cela passe par une meilleure écoute, mais aussi une meilleure coordination et une planification au niveau des Affaires Scolaires.”



Inscrite dans une démarche sur le long terme afin de garantir le confort des élèves saint-paulois, la Ville de Saint-Paul, titrée Ville Amie des Enfants, met tout en oeuvre pour offrir un environnement propice à l’épanouissement de chaque enfant.