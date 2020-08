A Saint-Leu, un acteur associatif propose la création d'un conseil citoyen

À Saint-Leu, le maire Bruno Domen, élu alors qu'il était seul en lice, n'a pas d'opposition. Pour permettre "un juste rééquilibre dans les prises de décisions municipales", Daniel Faivre, président de l'association solidarité inter-génération, demande la création d'un conseil citoyen.



"Devant l’absence d’élus d’opposition, de nombreux habitants de Saint-Leu m'ont demandé de prendre contact avec vous afin de trouver une solution pour que chacun d'entre eux puisse être représenté et exprime ses idées concernant les choix à venir pour le développement de la ville", explique-t-il dans une lettre adressée au premier magistrat.



"Les personnes composant ce conseil devront être issues d'un maximum de quartiers et écarts de la commune afin que tous et toutes puissent faire part de leurs doléances, et ainsi trouver ensembles des solutions concernant les problèmes auxquels ils sont directement confrontés au quotidien, ce qui, je pense, permettrait d'améliorer le 'bien vivre' à Saint-Leu", poursuit celui qui propose que le conseil soit composé à 50% de citoyens âgés de plus de 60 ans et à 50% de citoyens de tranches d'âges inférieures.