À Saint-Leu : Opération ramassage de déchets avec Alice Lemoigne ce samedi 12 novembre

Par TCO - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 11:08



A l'occasion de la compétition de surf organisée par Leu tropical surf team du 9 au 13 novembre 2022, qui se déroule sur la vague mythique de Saint-Leu, de nombreux bénévoles se mobilisent, ce samedi 12 novembre 2022 de 8h à 12h pour une opération ramassage de déchets le long du littoral. Parmi les participants, notre championne de France de Longboard, Alice LEMOIGNE, marraine du projet. L'objectif de cette manifestation est de sensibiliser, à travers des animations et des jeux, petits et grands au respect de l'environnement. Le groupe qui aura ramassé le plus de déchets, lors de cette matinée, repartira avec une surprise.