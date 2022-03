A la Une . À Saint-Joseph, l’ivrogne frappe gratuitement deux enfants

Un homme a été condamné par le tribunal correctionnel pour avoir frappé deux enfants dans la rue. L’attitude du Saint-Josephois à la barre laisse penser qu’il avait bu avant de se rendre au tribunal. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 2 Mars 2022 à 09:53

Rémi* et Cassandra* risquent d’être traumatisés pendant de longues années. En juillet dernier, les deux enfants de 8 et 9 ans marchent dans les rues de Saint-Joseph pour retrouver un troisième camarade. Ils croisent alors la route de celui que tout le monde surnomme Yannis.



Alcoolisé comme à son habitude, le sexagénaire va, sans raison, agresser les deux marmailles. Il va donner un coup de poing au garçon et une gifle à la fille, qui va légèrement se blesser en tombant.



En arrivant chez elle, la mère de Rémi va comprendre qu’il se passe quelque chose en voyant le portail et la porte de la maison fermée à clé, ce qui n’est jamais le cas. Elle retrouve son fils terrorisé et va donc porter plainte. La mère de Cassandra fait la même chose de son côté.



Probablement alcoolisé à l’audience



"Qu’est-ce que des marmailles faisaient dehors à 22h ?" lâche d’entrée le prévenu en guise de justification. Un mensonge éhonté puisque les faits se sont produits en début d’après-midi, mais qui fait comprendre à quel type de personnage le tribunal doit juger.



Il poursuit en jurant "qu’il n’aurait pas le courage de taper des enfants", avant de finalement expliquer "qu’un membre de leur famille m’avait frappé avant". L’attitude de Yannis à l’audience interpelle le ministère public qui lui demande s’il a consommé de l’alcool avant de venir à l’audience, ce qu’il nie.



La mère de Rémi est venue pour expliquer la détresse psychologique dans laquelle se trouve son enfant. "Il n’ose plus sortir, il a peur de rentrer de l’école. Il a peur que Yannis l’attende à la sortie", explique-t-elle. Elle affirme que Yannis a la réputation d’être très agressif et de s’énerver facilement.



Une détresse psychologique que met en avant la procureure lors de ses réquisitions. "Les violences gratuites sur mineurs qui ne sont pas de la famille sont rares. L’enfant est terrorisé et c’est une atteinte à sa liberté d’enfant".



Elle requiert une peine de prison avec sursis, mais surtout l’obligation de soins pour l’alcool et une interdiction de contact avec les enfants. Des réquisitions que va suivre la présidente du tribunal en le condamnant à trois mois de prison avec sursis.



*Prénoms d’emprunt



