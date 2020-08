A la Une .. À Saint-Joseph, de nombreux sites resteront bien fermés

Après un point en mairie ce dimanche matin, Patrick Lebreton confirme la fermeture des équipements sportifs et culturels, ainsi que des sites touristiques. Le aire de Saint-Joseph désire également rouvrir le centre ambulatoire dédié Covid-19 sur sa commune.

Le communiqué du maire de Saint-Joseph :





"Suite à un point effectué ce dimanche en mairie, le maire de Saint-Joseph confirme les mesures annoncées le vendredi 21 août relatives à la fermeture des équipements sportifs et culturels. Les sites touristiques restent également interdits au public jusqu'à nouvel ordre, conformément aux arrêtés préfectoraux et municipaux.



Par ailleurs, dans cette période de vigilance, la ville, en étroite concertation avec la coordination médicale du territoire Saint-Joseph /Saint Philippe, souhaite réactiver le centre ambulatoire dédié COVID-19 au Gymnase Henri Ganofsky, dans un court délai. A cet effet, une visite de site a été effectuée ce samedi .



Après une semaine d'activité scolaire, la vigilance reste de mise au sein de nos écoles dans le respect du protocole sanitaire élaboré par le Ministère.



Plus que jamais les gestes barrières au quotidien doivent être respectés par tous et en tous lieux.



Prenons soin de nous, prenons soin les uns des autres".