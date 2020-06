Municipales 2020

A Saint-André, Joé Bédier repart sans l'aide de Fruteau face à Jean-Marie Virapoullé

Eric Fruteau a décidé de jeter l'éponge tout en ne donnant aucune consigne de vote. Pourtant, parmi les candidats qualifiés figure son ancien adjoint Joé Bédier. La période de confinement n'aura pas permis aux deux anciens membres de l'exécutif de la ville de l'Est de se réconcilier. C'est donc intactes que les deux listes, celle de Bédier et de Jean-Marie Virapoullé, repartent au combat. Ce dernier bénéficie cependant d'un soutien, hors fusion néanmoins, d'un vieil ami-ennemi en la personne de Serge Camatchy. Le clan Virapoullé et Camatchy s'est réconcilié aujourd'hui même après douze années d'une guerre froide. Retrouvez notre article dans notre rubrique "Municipales 2020".