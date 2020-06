A la Une . À Saint-André, Jean-Marie Virapoullé et Serge Camatchy se réconcilient après 12 ans de brouille

À moins d'un mois du second tour des municipales, Serge Camatchy apporte son soutien au candidat de la droite pour faire battre Joé Bédier. Une décision qui marque la réconciliation de l'ancien adjoint avec le clan Virapoullé. Par Marine Abat - Publié le Mercredi 3 Juin 2020 à 16:21 | Lu 407 fois





"Dans toutes les familles il y a des brouilles. Les réconciliations n’en sont que plus belles", se félicite Jean-Marie Virapoullé lors d'une conférence de presse donnée ce mercredi matin. Si la question de la fusion s'est posée, les deux hommes sont finalement partis sur "un accord".



"Il faut savoir respecter le verdict populaire. Nous étions nettement derrière. À un moment donné, il faut avoir le courage de ses opinions", affirme Serge Camatchy du mouvement Emergence Réunion, arrivé 5ème au premier tour avec 5,51% des voix. Et l'intervention de Didier Robert n'est pas étrangère à cette décision, confirme celui qui explique avoir "causé" avec le président d'Objectif Réunion.



"Pas un manger-cochon"



C'est donc un changement de position pour le candidat qui



"La proposition était de regarder là où nous avions des convergences et de nous enrichir des projets de cette liste", résume Jean-Marie Virapoullé, pour qui cette union n'a rien "d'un manger-cochon politique". Avec l'assurance pour l'équipe de Serge Camatchy de suivre les projets par le biais "d'un certain nombre d’instances". Il est ainsi promis que des citoyens d'Emergence Réunion fassent partie du conseil municipal inter-générationnel voulu par Jean-Marie Virapoullé, mais aussi que des personnes proposées par le mouvement composent les commissions municipales. "Il ne nous a pas donné un blanc-seing", commente l'actuel 2ème adjoint.



À moins d'un mois de la date fatidique, les deux équipes espèrent ainsi délivrer "un signal fort" et évincer le candidat de gauche, seul en lice après le désistement d'Eric Fruteau, qui a choisi ne de pas donner de consignes de vote. "Celui qui gagnera sera celui qui parviendra à rassembler", affirme Jean-Marie Virapoullé, estimant que ce n'est pas le cas de son adversaire. Il précise d'ailleurs avoir rencontré, avec son père, Sylvie Moutoucomorapoulé - qui a quitté la majorité municipale en août dernier. "Le dialogue a été entamé. Elle est de la même famille politique que nous et la porte reste ouverte", lance-t-il. Et d'annoncer un rassemblement qui ira "au-delà de [leur] famille politique".

