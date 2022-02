A la Une .. A Petite-Île, la canalisation d'eau potable est plus abîmée que prévu

La commune de Petite-Île risque d’être privée d’eau plus longtemps que prévu. Une portion de canalisation endommagée par un glissement de terrain n'est plus réparable et doit être carrément changée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 4 Février 2022 à 17:31

Le maire de Petite Ile Serge Hoareau a annoncé que la canalisation qui alimente Petite-Île est plus détériorée que prévu et ne peut pas être réparée.



En conséquence, celle-ci devra être remplacée ce samedi. En raison de la configuration du site, une intervention héliportée est nécessaire.



