À Petite-Île, l’eau doit revenir dans la nuit

Une grande partie de la commune se retrouve privée d’eau depuis ce matin suite à une casse sur la conduite principale de la SAPHIR. Les travaux devraient être achevés en fin d’après-midi, mais il faudra attendre quelques heures supplémentaires avant de voir le robinet couler de nouveau. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 16:51

Ce mardi matin, Petite-Île s’est réveillé sans eau. La raison est due à une casse importante survenue dans la nuit sur la conduite principale de la SAPHIR (Société d'Aménagement des Périmètres Hydroagricoles de l'Ile de la Réunion) au niveau de la ravine de l’Anse. Depuis l’aube, les ouvriers travaillent d’arrache-pied afin de remettre la canalisation en état. L’opération a nécessité d’usiner une pièce avant de la souder.



C’est en fin d’après-midi que les vannes vont pouvoir être ouvertes. Néanmoins, cela ne veut pas dire que l’eau arrivera chez les habitants. La canalisation de la SAPHIR transporte l’eau brute jusqu’à la commune. De là, c’est la SPL Source et eaux qui la traite avant de l'envoyer dans les réservoirs par refoulement. Ces derniers doivent être remplis avant de pouvoir livrer.



"C’est un long process. Je pense que les premiers abonnés vont avoir de l’eau en première partie de nuit, entre 18h et minuit. Toute la nuit, on va remplir les réservoirs pour qu’il y ait de l’eau pour tout le monde demain matin", explique Serge Hoarau, le maire de Petite-Île.



