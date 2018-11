A Paris, André Thien Ah Koon déclare soutenir les gilets jaunes et condamner les exactions

Depuis Paris où il assiste au Congrès des Maires, André Thien Ah Koon déclare soutenir le mouvement des gilets jaunes pour la baisse des prix des carburants et contre la vie chère "qui se déroule dans le calme et condamne les exactions commises en marge de ce mouvement".



Le maire du Tampon, accompagné de son adjoint Fred Lauret, a également rencontré la ministre de l’Outre-Mer en compagnie d’une délégation des maires et des quatre sénateurs de La Réunion. A l’occasion de cet échange, ont été abordées les réponses à apporter au mouvement social à La Réunion face à la "la gravité et l’urgence de la situation ".



Sur la question du prix du carburant, la ministre a indiqué qu’elle avait pris l’attache de la Région Réunion, qui a le moyen d’agir sur la fiscalité, rapporte-t-il. Annick Girardin a également confirmé les travaux engagés pour améliorer les aides économiques pour favoriser la création d’emplois et d’activités dans un contexte de diminution des contrats aidés.