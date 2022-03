A la Une . À Nosy Bé : l’ombre de la mafia

Ce que nous présupposions, hélas à juste titre, est remis en place dans la station éminemment touristique de la côte Ouest à Madagascar : l’île de Nosy Bé est toujours aux mains de la mafia italienne. Par Jules Bénard - Publié le Mercredi 9 Mars 2022 à 14:42





Comment cela se passe ? C’est d’une simplicité désarmante. Des prête-noms locaux sont là pour obéir à la loi qui veut que les investissements étrangers soient opérés en partenariat avec des (soi-disant) participants malgaches. Mais la main-mise des investisseurs (italiens, tous) est totale sur ces luxueux bungalows dans lesquels la main-d’oeuvre locale sous-payée garantit la façade honorable du projet.



Ces bungalows, en-dehors des faibles salaires du personnel, ne rapportent pas un sesterce à l’état malgache !



Ils sont loués « garnis » et payés directement en Italie avant le départ. Par l’expression « bungalows garnis », vous devinez ce que cela signifie…



Ne restent, pour les touristes peu désireux de mordre dans la coupure, que quelques bungalows, pas très bien situés au demeurant, toutes les bonnes terres côtières ayant été accaparées depuis belle lurette.



Curieusement, la reprise des liaisons entre Madagascar et le reste de la planète, ne concerne que les aéroports de Tananarive, Toamasina (Tamatave) et… Nosy Bé ! A se demander, naïvement, combien les investisseurs italiens ont casqué pour une reprise aussi évidente de leur lucrative affaire.



