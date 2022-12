Mayotte À Mayotte, le BQP ne dépassera pas 200 euros

Le panier rassemble un peu moins de produits, mais les transporteurs et les distributeurs ont accepté de baisser leurs tarifs. En tout, ce sont 74 produits qui sont inclus dans ce BQP, pour un prix qui ne dépassera pas 200€ jusqu'en mars 2023.

Avec une inflation à 4,1% en moins d'un an, Mayotte est durement touché par l'augmentation des prix. La population doit déjà faire face à une situation économique complexe, même si l'Insee a confirmé que le PIB de l'île aux parfums avait continué à croître en 2021-2022.



Les mesures annoncées par le ministre des Outre-mer doivent donc permettre de maîtriser la hausse des prix à la consommation, via notamment une baisse de l'octroi de mer sur certains produits. Le coût pour le Département est estimé à 1,8 million d'euros sur les six prochains mois, selon nos confrères de Mayotte Hebdo. En tout, ce sont 74 références qui sont concernées, avec notamment le riz, les ailes de poulet, le lait en poudre et demi-écrémé, la lessive en poudre. Par exemple, sur le poulet, l'octroi de mer passera de 5 à 0%.

Distributeurs et transporteurs ont aussi mis la main à la poche



Pour permettre une répartition des efforts sur tous les acteurs de la chaîne économique, d'autres acteurs ont également été encouragés à faire des propositions. Ainsi, les distributeurs Mayotte Tropic et Somaco s'engagent à moduler leurs prix. Les logisticiens ont également mis la main à la poche. Mayotte Channel Gateway, délégataire au port de Longoni, propose de faire baisser de 5€ le tarif de nettoyage des conteneurs pour quatre mois. Tilt affirme aussi faire une remise de 2% sur la commission transit pour trois mois.



Tous ces acteurs ont déjà signé une convention sacralisant ces engagements avec la préfecture et le conseil départemental le 28 novembre dernier.