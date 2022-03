Mayotte À Mayotte, encore plus qu’ailleurs, un accès limité des femmes aux fonctions de pouvoir

Que ce soit en politique, dans les entreprises ou les administrations, les femmes accèdent moins que les hommes aux fonctions de pouvoir, encore plus à Mayotte que dans les autres régions françaises, rapporte l'Insee.



"Malgré une amélioration depuis 20 ans, seuls 36 % des 4 800 cadres sont des femmes en 2017, et 38 % des 450 cadres à hautes responsabilités.

En politique, les femmes sont quasiment absentes des hautes responsabilités, la loi n’imposant la parité qu’au niveau des membres des conseils municipaux et du conseil départemental", souligne l'institut de statistiques, précisant qu'"aucune femme n’est maire de l’une des 17 communes, et seules 4 en sont premières adjointes, plaçant Mayotte en queue de file en matière de parité." Par N.P - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 18:01

Le nombre de cadres augmente fortement et de manière continue à Mayotte depuis 20 ans : il quadruple presque pour atteindre 4 800 en 20171 . Les cadres représentent 12 % des personnes en emploi contre 5 % en 1997. Entre 1997 et 2017, le nombre de femmes cadres augmente aussi considérablement, passant de 350 à 1 700. Toutefois, les femmes continuent à accéder moins souvent que les hommes aux postes de cadres : en 2017, 36 % des cadres sont des femmes contre 29 % 20 ans avant. La fonction publique offre les meilleurs débouchés d'emplois de cadre pour les femmes : elles représentent 39 % des professeurs et professions scientifiques et 37 % des cadres dans le reste de la fonction publique. Mais dans le secteur privé, en entreprise, elles n’occupent que 29 % des emplois de cadres. Les femmes occupent aussi moins souvent les 450 postes qualifiés « à hautes responsabilités » : en 2017, elles occupent 38 % de ces postes. Il s’agit essentiellement de professions médicales, de droit ou dans l’enseignement supérieur.



Les femmes sont quasiment absentes des hautes responsabilités en politique



Conformément à l’application des lois sur la parité, comme partout sur le territoire national, les femmes sont dorénavant aussi nombreuses que les hommes parmi les élu·es des collectivités territoriales. Ainsi, les listes composées pour les élections municipales ou départementales par exemple doivent présenter autant d’hommes que de femmes. Pour autant, les femmes sont absentes de la tête des exécutifs locaux à Mayotte début 2022. Ainsi, à la suite des élections municipales qui se sont tenues en 2020, les maires des 17 communes de Mayotte sont tous des hommes, et seules quatre femmes occupent les fonctions de première adjointe. Dans l’Hexagone, les femmes demeurent elles aussi très largement minoritaires : elles ne représentent que 20 % des maires et 33 % des premiers et premières adjointes (figure). Les jeunes générations de femmes sont cependant davantage présentes que leurs aînées : qu’elles soient premières adjointes de mairie, deuxièmes adjointes ou autres membres de conseil municipal, les femmes élues sont plus jeunes que les hommes, de 5 ans en moyenne.



À Mayotte, les présidences du Conseil départemental et de chacune des cinq communautés de communes sont aussi dévolues à des hommes, comme la majorité des vices-présidences. Seule exception, une femme est députée parmi les quatre représentant·es de Mayotte au Parlement. Au niveau national, 39 % des parlementaires sont des femmes.