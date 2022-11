'' A Mayotte, de simples contrôles routiers peuvent déboucher sur des reconduites à la frontière ''

73 personnels de la gendarmerie en coordination avec plusieurs polices municipales étaient engagés ce vendredi à Mayotte pour mettre hors-jeu les délinquants de la route.



Le dispositif avait pour objectif principal le contrôle des deux-roues en raison du grand nombre d'accidents impliquant ce type de véhicules. Depuis janvier, la mortalité routière est en forte hausse dans le département. 14 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route et 355 autres ont été blessées, impliquant majoritairement les deux-roues.



Plusieurs zones du territoire mahorais étaient ainsi quadrillés : Dembéni, Sada, Koungou, M'tsamboro, Pamandzi, ou encore Bouéni. La sous-préfète Marie Grosgeorge, directrice de cabinet du préfet de Mayotte, a notamment assisté à celle organisée par la compagnie de Gendarmerie dans la ville de Koungou, en présence d’Aly Mohamed-Abdou, adjoint au maire de cette ville.



En tout, 405 personnes et 315 véhicules ont été contrôlés. Parmi les conducteurs, 22 ont été dépistés positifs à l’alcoolémie. 44 délits routiers ont par ailleurs été constatés. Plus spécifique au territoire mahorais, 4 infractions liées à l'immigration irrégulière et 4 reconduites à la frontière ont été menées.



"Le préfet de Mayotte s'engage à reconduire d'autres opérations similaires. Les services de l'État sont plus que jamais mobilisés, et continueront sans relâche ces opérations pour maintenir la tranquillité publique sur le département", prévient la préfecture de Mayotte.