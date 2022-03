Mayotte A Mayotte, 50 % des femmes de plus de 35 ans sont obèses

En cette journée mondiale de l'obésité, les projecteurs sont particulièrement tournés vers Mayotte. En effet l'île détient le triste record du taux d'obésité le plus élevé des départements et régions d'outre-mer. Par NP - Publié le Vendredi 4 Mars 2022 à 12:47

L'obésité est une maladie qui prend une résonance toute particulière dans les outre-mer encore peu équipés pour gérer ce nouveau fléau sanitaire. La Réunion est sans doute un peu moins mal lotie que les autres départements.



Les personnes atteintes d'obésité représentent aujourd'hui 17% de la population française.



A Mayotte, les chiffres s'envolent. En 2019, l'Insee rapportait déjà que 25% de la population mahoraise était concernée, et pire encore, 50 % des femmes de plus de 35 ans étaient obèses.



Entre sédentarité, alimentation trop grasse et industrielle ou encore les dégâts des confinements, les causes sont multiples. L'obésité constitue un très très sérieux enjeu de santé publique à Mayotte.