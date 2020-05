À M. le Président de la Ligue Réunionnaise de Football

Ce lundi 11 mai 2020 a eu lieu le déconfinement sanitaire « conoravirus ».



Aussi je souhaiterais connaître le positionnement de la Ligue Réunionnaise de Football par rapport à la reprise des tournois et championnats 2020 qui ont dû être suspendus en mars suite au confinement.



Votre avis est capital pour nous, pour deux raisons. En effet nous allons devoir informer rapidement les parents et nos jeunes licenciés du calendrier de reprise des activités. La deuxième raison, c’est que cette crise a fragilisé considérablement la situation financière de notre club. Nous allons donc devoir mettre en oeuvre des mesures pour pérenniser notre activité et surtout préserver l’emploi de notre salarié.



Nous avons déjà mené des réflexions au sein de notre bureau sur la base de trois scénarios possibles, dont je vous fait part ci-dessous dans l’ordre du plus au moins favorable pour nous.



S1 : mise en place d’un nouveau championnat 2020-2021 qui débuterait en septembre 2020 pour se terminer en juillet 2021, calé sur l’année scolaire comme celui de métropole. Cette solution nous permettrait de redémarrer avec nos adhésions d’avant le confinement et toutes celles d’après le confinement ( tous ceux qui devaient s’inscrire en mars avril et qui n’ont pas pu le faire). Si ce scénario est le plus favorable financièrement pour nous, il est également le plus motivant et pratique pour nos jeunes joueurs.



S2: annulation du championnat 2020 sans aucune autre manifestation telle que les championnats restreints, plateaux, challenges jusqu’à décembre et reprise du nouveau championnat annuel en mars 2021. Nos adhésions pré-confinement ne seraient donc pas totalement perdues car reportées en avoir pour la saison 2021. De plus nos frais de déplacement seraient réduits au strict minimum. Cette solution de « break » devrait pouvoir répondre en partie à notre recherche d’équilibre financière et soulager le portefeuille des parents. Elle pose néanmoins une grande réflexion sur les effets et les conséquences d’une trop longue trêve imposée aux jeunes avec un risque de perte de licenciés.



S3: reprise du championnat 2019 sous différentes formes que ce soit telles que championnats adaptés, plateaux ou challenges. Ce scénario, s’il paraît le plus évident et naturel pose néanmoins une grande interrogation, celle du volume des adhésions post-confinement. En effet, comment vont réagir les jeunes qui n’ont pas pu s’inscrire avant le confinement ? Seront-ils prêts à s’engager et payer une licence pour une saison extra-écourtée ? C’est notre grande inconnue. De plus, nous allons certainement devoir rembourser aux parents une partie du montant de l’adhésion réglée en début d’année. Ce scénario risque de nous mettre en très grande difficulté financière. Notre déséquilibre financier serait tellement énorme, qu’une fermeture de notre structure serait inévitable sans l’aide de l’État ou des collectivités.



Quel que soit le scénario que vous déciderez de mettre en oeuvre, il faudra que nous le sachions rapidement afin de pouvoir vous accompagner dans votre décision.



Connaître rapidement votre position sur l’après confinement nous permettra d’anticiper et mieux préparer les mesures à prendre aussi bien en termes de sécurité sanitaire qu’en termes d'économie.



L’École de Foot de Saint Gilles entend rester présente pour accompagner les jeunes dans leur passion du football et préserver l’emploi de son salarié. Ce sont là nos deux objectifs prioritaires de sortie de crise.



Bien cordialement