A la Une . À Laval, Un Réunionnais se noie dans la Mayenne

Un accident tragique a coûté la vie à un Réunionnais à Laval (53), ce lundi 18 juillet. Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances de la noyade et de connaitre les causes exactes du décès. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 21 Juillet 2022 à 09:11

Jean-Gaël O., boxeur de 37 ans, aurait chuté accidentellement dans la Mayenne à Laval alors qu'il se trouvait au bord de la rivière avec des amis.



L'alcool se serait invité parmi les participants. Le malheureux, qui est Réunionnais, serait tombé dans la Mayenne. Selon les propos rapportés par la presse métropolitaine, un des acolytes aurait plongé pour le récupérer mais Jean-Gaël O. s'est noyé.



Les pompiers et le SMUR, dépêchés sur place, n'ont pas pu le ranimer malgré les massages cardiaques.



Une enquête est ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame. Les résultats de l'autopsie du corps de la victime est en cours.