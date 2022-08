À La Réunion, un quart des jeunes ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation en 2021

En 2021, à La Réunion, 41 000 jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET), rapporte l'Insee. Ils représentent 26 % de cette classe d’âge, soit deux fois plus qu’au niveau national. "Leur part diminue en 2021, grâce au dynamisme récent de l’emploi des jeunes lié au développement du recours à l’apprentissage, après cinq années de quasistabilité", précise l'institut de statistiques.



La part de NEET culmine entre 24 et 29 ans, avec près d’un jeune sur deux dans cette situation. "En 2021, les jeunes hommes sont un peu plus souvent concernés que les femmes, alors que c’était le contraire en 2015", ajoute l'Insee, qui souligne que parmi les jeunes NEET, les trois quarts souhaitent travailler. À noter en outre que les non-diplômés sont surreprésentés parmi les NEET : ils représentent quatre jeunes NEET sur dix.