A La Réunion, Dj Mad’J fait bouger le kompa

Amateurs et amatrices de kompa, cet "Élixir" est pour vous. Dj Mad’J vous invite à la danse, au voyage, dans la chaleur des nuits réunionnaises, dans une ambiance cadencée et au parfum de plages ensoleillées. Un petit avant-goût de vacances malgré les restrictions ! Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mercredi 5 Janvier 2022 à 11:35

Jérémy Aka alias Dj Mad’J est le Dj résident à La Villa Club et Dj représentant du Kompa à l'île de La Réunion. Il est né en France mais a grandi à La Réunion. Même si enfant, il se réveillait chaque week-end sur de vieux ségas (Volnay, Admette, etc) qu’écoutait son papa, c’est dans le kompa qu’il excelle. Une musique qui est devenue son style de prédilection.



“J'adore la musique depuis tout petit. Mon père avait une vieille chaîne hi-fi et de nombreux CD. Du coup, je baignais dans la musique. J’écoutais également les directs des discothèques le dimanche après-midi, du swing, soucoupe volante entre autres, durant mon adolescence. A cette époque, à la maison, il y avait un vieux contrôleur (ETP pour les connaisseurs), j'ai commencé à jouer dedans et j'essayais de reproduire ce que j'entendais à la radio lors des directs. L'idée de mixer du kompa ne m’est pas apparue de suite, dit-il en souriant. Et aujourd’hui, je me lève et je dors kompa”.



Dj Mad’J fait ses gammes lors des soirées, des concerts, des mariages. Mais alors qu'il veut être reconnu dans le monde musical, on lui conseille d'avoir une image, un style qui le représente : “J'ai donc choisi le kompa vu que personne ne le faisait réellement à La Réunion. Une musique que j'aime et je la fais kiffer aux autres en soirée, lors de mes évènements à La Villa Club”.



Pourquoi un EP ?



“Mon EP est ma 'carte de visite', une consécration de ce que je produis depuis près de 6 ans. L'idée a germé dans mes pensées début 2020. J'ai commencé par produire un remix de Goulam avec le titre : “On s'en ira”, puis avec la sortie du fameux "Mad'Jik Konpa" fin 2020 à l'occasion des fêtes de fin d'année. J'ai remarqué que ce titre a bien été reçu par le public. Cela m'a motivé pour produire un peu plus en 2021 et faire un EP pour concrétiser ma passion”.



Dj Mad’j est aidé par les personnes proches qui l'entourent quotidiennement (Yaya, Niaka, DaddyMad, Ame Prod en autres). Il était temps qu’il s'impose et amène le Kompa dans une autre dimension.



Où écouter Elixir ?



Elixir est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis le 10 décembre dernier. Composé de 6 titres bien distincts : 3 Konpa Dirèk composés par Johan Gueret, Lucas Seb, Nanii et 3 gouyad composés par Js Mizik, JazzyKey et Dj Ralph BB.



“Ces six personnes sont des compositeurs reconnus dans le milieu haïtien et antillais. Je leur ai proposé mes idées et l’échange s’est fait à distance durant l'année écoulée. J’ambiance sur mes titres, j'apporte cette touche réunionnaise qu'il manquait au kompa. Je voulais prouver que La Réunion n'est pas à négliger sur cette musique. Il y a un public ici qui n'attend que ça, je le vois lors de mes soirées. J'invite d'ailleurs ceux qui se cachent, ceux qui restent dans leur coin à nous rejoindre lors de nos évènements pour faire grandir la communauté kompa”, précise t-il.



Un titre en kréol ?



“Sur mon EP, j'ai invité une artiste que j'estime énormément, celle que j'accompagne lors de certaines prestations : Emmanuelle Ivara. Lors de notre première scène, le feeling est bien passé. J'ai fait la présentation de son album à la Cité des Arts. Un travail d'équipe bien abouti et aujourd'hui, elle me fait l'honneur avec le titre : 'Samb' Ou'. Une chanson en créole réunionnais avec une belle production de JazzyKey. Emmanuelle n'était pas à l'aise sur le kompa au départ. On a alors demandé un coup de main à Wako & Sopra et le résultat est juste magnifique. Merci à eux, merci à Emmanuelle Ivara”.



Dj Mad’j a hâte de vous faire découvrir son EP, son bébé, son projet qui lui tient à cœur. Il tient à remercier toutes les personnes qui l'ont accompagné, l'ont aidé. Elixir est à vous! Mettez du Kompa dans votre vie !



