A la Une . À La Réunion, 6 entreprises sur 10 sont toujours en activité cinq ans après leur création

Dans une étude sur la situation des entreprises créées en 2014, l’INSEE rapporte que 57% d’entre elles sont toujours en activité. Ces entreprises restent plus fragiles qu’en métropole. Les sociétés créées par d’anciens indépendants et chefs d’entreprises résistent mieux que les entreprises individuelles. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 08:44

Dans une étude sur la situation des entreprises créées en 2014, l’INSEE a analysé le sort des entreprises créées en 2014. Sur les 6400 entreprises nées cette année-là, 57% sont toujours en activité. Le PIB a augmenté de 3,2% en moyenne entre 2014 et 2017.



Les entreprises réunionnaises créées en 2014 poursuivent un peu moins souvent leur activité qu’au niveau national (61%), mais l’écart avec la moyenne nationale s’est réduit d’une génération à l’autre.



Le profil des créateurs importe beaucoup



Selon l’enquête, le profil des créateurs joue dans la pérennité des entreprises de la génération 2014. Ils ont plus d’expériences et plus de diplômes que ceux de 2010. Les entreprises créées par d’anciens indépendants ont plus de chances d’être toujours actives après cinq ans d’activité.



C’est également la première année qui est la plus difficile à passer puisque 15% des entreprises créées disparaissent avant leur premier anniversaire, contre 8% la troisième année et 4% pendant la 5e. En moyenne, 9% des entreprises créées en 2014 cessent chaque année leur activité entre 2014 et 2019.



Les sociétés résistent mieux que les entreprises individuelles : 76% d’entre elles sont toujours en activité cinq ans après leur création contre 46% des entreprises individuelles. Ces dernières sont toutefois plus actives cinq ans après leur création que celles de 2010.



Enfin, sur les entreprises toujours en activité cinq ans après leur création, 36% d’entre elles emploient au moins un salarié en plus du dirigeant.



