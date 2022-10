À L’Éperon, la Semaine Bleue placée sous le signe de l’intergénérationalité

Place à l’intergénérationalité ce mercredi 5 octobre avec les enfants du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes (CCEJ), les gramounes, les enfants de l’association périscolaire Ou Gingn’ et les jeunes de la Maison Familiale Rurale du quartier. Direction la Salle polyvalente de l’Eperon qui a accueilli une pléthore d’animations dans le cadre de la #SemaineBleue : atelier santé, culinaire, fabrication de savons… Jeunes, et moins jeunes, ont pu faire un bond dans le passé grâce aux balades en charrette boeuf ! Le clou de ce mercredi convivial ? La chanteuse @Segael officiel musik est venue animer cette rencontre intergénérationnelle placée sous le signe du partage et de la bonne humeur dans ce Bassin de Vie de Plateau Caillou.