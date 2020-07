Courrier des lecteurs À Hubert Poïnapin, président de la SRTT

Par Armand GUNET, Président « Réagissons ! » - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020

Le coronavirus a plombé l’économie française.

De nombreuses entreprises ont dû fermer boutique.

Des bars avec du beau mobilier tout neuf ont dû baisser leur rideau à peine 15 jours après l’ouverture pour cause de covid-19.

C’est catastrophique !

À La Réunion, des entreprises de transport sont mal en point.

On leur avait fait miroiter un travail avec des revenus mirobolants sur une longue durée grâce à des transports de roches.

Et voilà que, le groupement NRL se montrant défaillant pour avoir fait des promesses qu’il savait ne pas pouvoir tenir, les transporteurs se retrouvent en chômage technique.

Car cela fait des mois que le chantier depuis La Grande Chaloupe vers La Possession est à l’arrêt.

Les carrières, aucune association n’en veut et, pire, toutes les rejettent.

Les transporteurs ont été bernés, c’est évident.

Ils se retrouvent avec des camions et des engins de chantier neufs qu’ils sont dans l’impossibilité d’utiliser.

Ils doivent quand même payer une forte assurance pour des camions qu’ils n’utilisent pas et qui ne leur ramènent pas l’argent qu’ils prévoyaient pour leur subsistance.

L’État a largement contribué financièrement pour aider les nombreuses entreprises en difficulté en métropole comme en outre-mer. Pensons notamment au travail à temps partiel.

La Région et le conseil départemental aussi ont mis la main au porte-monnaie.

Les tirelires de nos collectivités sont vides.

Les transporteurs devront comprendre que ni l’Etat, ni la Région ni le conseil départemental ne pourront avec la meilleure volonté du monde allonger 200 millions d’€ pour faire plaisir aux transporteurs en terminant la route en digue.

Il ne faut pas, non plus, penser à finir la route en tout-viaduc.

C’est l’utopie de gens bornés.

Je laisse ces bornés réfléchir à l’achat d’une nouvelle zourite, au temps d’acheminement et aux délais pour réaliser un appel d’offres pour un nouveau viaduc, les pourvois au T.A. etc.

Nous invitons les transporteurs à faire contre mauvaise fortune bon cœur.

Le mieux (hypothétique) est l’ennemi du bien.

Mieux vaut pour la Région d’adopter le plan d’une route sous galerie de protection.

C’est la meilleure solution pour sortir la tête haute de cet embourbement.

Ce n’est pas aux Réunionnais de payer cette surfacturation en imposant un péage à chaque entrée de cette NRL qui nous a été annoncée gratuite sur de beaux panneaux 4 x 3 m. Finir la NRL, oui, mais pas à n’importe quel prix !!!





