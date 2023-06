A la Une . A Domenjod, le personnel pénitentiaire de nouveau confronté à un accès de colère d'un détenu

24 heures après avoir débrayé pour exiger plus de moyens dans les prisons de l'île et notamment à Domenjod, le personnel pénitentiaire a été de nouveau confronté aux agissements d'un détenu. Par LG - Publié le Dimanche 11 Juin 2023 à 15:37





"Une nouvelle fois, les personnels aguerris du QD sont intervenus équipés pour éteindre l’incendie et mettre en sécurité le pyromane. Cet individu collectionneur de procédures disciplinaires, franchisseur de grille de cour de promenade, a continué dans sa lancée. Une heure plus tard, il a refusé une fouille mais aussi de réintégrer sa cellule. Les personnels présents sont une nouvelle fois intervenus pour faire cesser cet incident. Il est grand temps que ce délinquant multirécidiviste ait une réponse disciplinaire à la hauteur de ses agissements", indique le syndicat Force ouvrière Justice.



Le bureau local FO demande "des sanctions pénales et disciplinaires contre ce pyromane qui a mis en danger la vie des agents" et demande "des récompenses pour les personnels à la hauteur de leur investissement et de leur réactivité."



Cet incident intervenait au lendemain d’un débrayage du personnel et de la direction de l’établissement pénitentiaire en raison de Ce vendredi 9 juin vers 12h50 dans le quartier disciplinaire, un détenu a mis volontairement le feu à ses draps et son matelas car il souhaitait avoir du tabac."Une nouvelle fois, les personnels aguerris du QD sont intervenus équipés pour éteindre l’incendie et mettre en sécurité le pyromane. Cet individu collectionneur de procédures disciplinaires, franchisseur de grille de cour de promenade, a continué dans sa lancée. Une heure plus tard, il a refusé une fouille mais aussi de réintégrer sa cellule. Les personnels présents sont une nouvelle fois intervenus pour faire cesser cet incident. Il est grand temps que ce délinquant multirécidiviste ait une réponse disciplinaire à la hauteur de ses agissements", indique le syndicat Force ouvrière Justice.Le bureau local FO demande "des sanctions pénales et disciplinaires contre ce pyromane qui a mis en danger la vie des agents" et demande "des récompenses pour les personnels à la hauteur de leur investissement et de leur réactivité."Cet incident intervenait au lendemain d’un débrayage du personnel et de la direction de l’établissement pénitentiaire en raison de l’agression subie la veille par un surveillant . Le fonctionnaire avait été blessé par un détenu qui avait fait usage d’une lame de rasoir pour blesser son vis-à-vis.