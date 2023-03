À Chirongui : Trois arrestations pour consommation de viande de tortues

À Chirongui, dans le sud de Mayotte, trois personnes ont été interpellées alors qu’elles consommaient de la viande de tortues, rapporte Mayotte la 1ère.



L’achat et la consommation de la viande de tortue, espèce protégée par le code de l’environnement, est un délit punissable à Mayotte.



Placés en garde à vue, les trois mis en cause risquent jusqu'à trois ans de prison et une amende pouvant aller jusqu'à 150.000 euros.



C’est la gendarmerie et la police intercommunale du Sud qui ont procédé aux interpellations.