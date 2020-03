À Cergy, le Réunionnais Armand Payet arrive second, derrière le maire sortant

Armand Payet, originaire du Tampon , peut être satisfait du résultat de ce premier tour dans sa ville de Cergy: il a récolté 19,55% des votes, et se qualifie pour le second tour (s'il a lieu), avec sa liste divers centre. Le maire de gauche sortant, Jean-Paul Sandon, emporte 33,78% des voix exprimées.Gros bémol: l'abstention impressionnante dans cette commune du Val d'Oise: 67,46%! La gauche était partie éparpillée au premier tour, pas moins de quatre listes de gauche et deux d'extrême gauche étaient en lice, totalisant à elles six 59,45% des voix exprimées, et tout semblerait joué, si n'était le taux d'abstention record.