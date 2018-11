À 72 ans, il poignarde sa compagne: "C'était venu comme ça"

Le 7 avril 2017, Christian Amelot, 72 ans, a poignardé sa compagne de plusieurs coups de couteau au niveau du cœur. Hébergé chez Jessie Sophie, 55 ans, dans la Cité Fatak à Bois-de-Nèfles, Saint-Paul, le vieillard a été pris d’une crise de jalousie, persuadé qu’elle voyait quelqu’un d’autre.



"Ça va, j’ai déconné, on va pas refaire l’histoire"



Alcoolisé, l’homme s’était endormi. Au réveil de sa sieste, Christian Amelot était de très mauvais poil. "C’était venu comme ça", affirmait-il en garde à vue. Sa compagne somnolait sur le canapé. Il avait alors pris le couteau sur la table de séjour et l’avait poignardée. Quelques minutes plus tard, il appelait les secours.



Le couple d’alcooliques s’était rencontré en cure de désintoxication en 2010. Selon le fils de la victime, leur relation était conflictuelle lorsqu’ils avaient bu. Au point où sa mère aurait fait une tentative de suicide, un jour, suite à une dispute. Mais le jour du drame, aucun conflit, selon Christian Amelot. À l’arrivée des forces de l’ordre, il déclarait : "Ça va, j’ai déconné, on va pas refaire l’histoire". Il présentait 0,95 g d’alcool/ litre de sang. Le taux d’alcoolémie de Jessie Sophie, quant à elle, était de 2,85 g / litre de sang.



Christian Amelot sera jugé ce lundi et mardi devant la cour d’Assises.