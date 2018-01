A la Une . À 600 km, Berguitta entame sa trajectoire ouest-sud-ouest vers La Réunion

Le cyclone tropical Berguitta se trouvait à 22 heures à 600 km à l'est-nord-est de La Réunion. Le météore se déplace en direction de l'Ouest-Sud-Ouest, à 9 km/h. Selon ces dernières prévisions, Berguitta pourrait passer sur Maurice puis sur La Réunion, avec une trajectoire plus orientée sur le sud de notre île.



La pression en son centre est estimée à 965 HPA. Il était situé par les points 18.3 Sud / 60.7 Est.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 17/01 à 22h locales, par 20.1 Sud / 58.3 Est.



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension. Ce bulletin est à présent terminé.



- CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 18/01 à 22h locales, par 22.5 Sud / 53.9 Est.



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 19/01 à 22h locales, par 25.3 Sud / 51.0 Est.



- FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 20/01 à 22h locales, par 30.7 Sud / 48.9 Est.



- DEPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 21/01 à 22h locales, par 32.5 Sud / 47.6 Est.

A.D Lu 4241 fois





Dans la même rubrique : < > Cyclone: Retrouvez le centre d'accueil le plus proche de chez vous Cyclones, pré-cyclones, catastrophes… Gramoune la dit…