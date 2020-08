À 4 ans, il échappe à la surveillance de l’école, sa maman le trouve par hasard dans la rue

Ce lundi 17 août vers midi à Saint-André, une maman a retrouvé son fils, censé être à l’école, en train de courir sur le trottoir. L’enfant avait échappé à la vigilance du personnel qui encadre la pause méridienne.



Comment en est-on arrivé à cette situation ? Alors qu’il était supposé être à l’école maternelle pour le déjeuner du midi, le petit garçon a été aperçu seul, déambulant sur la voie publique, à quelques mètres seulement des voitures, "risquant d’être percuté par plusieurs voitures", affirme sa mère.



Elle ne le reconnaît pas dans un premier temps



Elle commentait encore la scène avec étonnement lundi soir sur les réseaux sociaux. "Je rentrais chez moi lorsque j’ai vu un petit garçon courir sur le trottoir en face de moi, sans me rendre compte que c’était mon enfant… ", avoue-t-elle.



Très vite, elle réalise que ce garçon est le sien, elle le récupère, puis retourne à l’école pour obtenir des explications. Après s’être rejeté la faute, les ATSEM (les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) sont restées évasives.



"Elles m’ont dit que les enfants étaient aux toilettes", raconte la maman qui ne s’est pas contentée de cette excuse. Encore sous le choc, la mère a ensuite récupéré son enfant et l’a ramené chez elle. Quelques heures plus tard, l’émotion n’était pas retombée : "Je suis dégoûtée, jusqu’à l’heure je tremble encore", ajoutait-t-elle lundi soir.



Après une rencontre avec la directrice ce mardi, la maman nous informe être satisfaite des réponses données "pour que ce type d'événements ne se reproduise plus".