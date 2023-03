A la Une . À 2,5 g/l au volant, sa voiture finit dans une clôture et lui à Domenjod

Un jeune homme de 28 ans avait à répondre de faits de délit de fuite et refus d'obtempérer commis le 22 mars à Saint-Denis. De plus, le prévenu comparaissait en état de récidive légale. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 24 Mars 2023 à 17:27

Il est environ 16 heures le mercredi 22 mars dernier lorsque la police municipale de Saint-Denis constate qu'un véhicule est encastré dans une clôture. Le conducteur reprend sa route, laissant le pare-choc de son véhicule sur place, toujours bien accroché à la clôture. Les policiers signalent leur présence par le deux-tons et le gyrophare mais rien n'y fait. Le conducteur les ignore, poursuivant sa route à vive allure et en zigzag, forçant les autres à l'éviter. "Je ne les ai pas vus, mes vitres sont teintées", dira-t-il.



Fort heureusement, une glissière de sécurité aura raison du chauffard sans plus de dommages. Une fois le véhicule immobilisé, il tente de s'enfuir à pied avant d'être rattrapé par la patrouille. Il est ensuite placé en garde à vue et le voilà présenté devant le tribunal dans le cadre d'une comparution immédiate.



En état de récidive, il roulait sans permis, sans assurance et présentait un taux de 2,48 g/l d'alcool dans le sang. S'il reconnait les faits, son casier judiciaire pose quelque peu question. Il fait état de 8 mentions dont 6 en lien direct avec des infractions liées à l'alcool et au code de la route. Il avait effectué 1 an de prison ferme il n'y pas si longtemps pour les mêmes faits.



A savoir pourquoi il roule sans permis, la réponse est simple : "c'est mon seul moyen de me déplacer", indique-t-il au président.



"Il cumule les faits de cette nature, c'est un vrai danger. Il prend la fuite et fuit ses responsabilités. Il est incapable de comprendre ce qui se passe autour de lui", tance le procureur qui requiert une peine de 2 ans de prison dont 6 mois de sursis, la confiscation du véhicule et un mandat de dépôt. "Les faits sont simples et malheureusement classiques. Il est le seul responsable de son comportement mais tout doit être pris en compte", plaide la défense qui demande une peine moins sévère.



Après délibération, le prévenu est condamné à 2 ans de prison dont 6 mois de sursis probatoire renforcé. Le tribunal décerne un mandat de dépôt, confisque son véhicule et lui interdit de conduire un véhicule non équipé d'un système anti-démarrage par éthylotest pendant 6 mois.