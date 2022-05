A la Une . À 2,12 g/l dans le sang, il tabasse sa mère pour du rhum

Kevin M. vit chez sa mère à Sainte-Rose et quand elle lui dit qu'il a trop bu, il la frappe. Ce qui est pratique pour lui, c'est qu'il ne se souvient de rien sauf qu'il est devant le tribunal ce lundi pour répondre de ses actes du 26 mai dernier. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 30 Mai 2022 à 17:20

Une mère a été frappée par son fils le 26 mai dernier à Sainte-Rose car le jeune homme ne supporte pas que sa mère lui fasse remarquer qu'il a trop bu. Pourtant le mot est faible puisqu'il est contrôlé lors de son interpellation à 2,12 g/l d'alcool dans le sang. Elle rentre chez elle vers 16h, le voit ivre et vide la bouteille de rhum dans l'évier. Il se déchaîne alors sur elle à coups de poing, de pied et la traine au sol lorsqu'elle tombe. "J'étais sonnée comme un boxeur", dira-t-elle. Fort heureusement pour elle, des témoins interviennent et lui portent secours. Elle aura une ITT de 9 jours.

"Je n'ai aucun souvenir. Mon attitude est déplorable" indique-t-il benoitement à la barre, ajoutant qu'il n'a pas besoin de soins pour son alcoolisme. Sa mère ne veut plus de lui chez elle alors, Kevin M. se demande où il va dormir : "La procureure a un lieu de vie tout trouvé pour vous, tout est pris en charge", lui répond le président. Le parquet requiert une peine de 8 mois de prison dont 6 mois assortis d'un sursis probatoire, le maintien en détention ainsi qu'une interdiction de contact et de paraitre au domicile de sa mère.



Kevin M. est condamné à 6 mois de prison avec sursis probatoire. Il lui est interdit de voir et d'aller chez sa mère ce qui suscite immédiatement une interrogation chez lui : "ou je vais dormir ce soir".



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur