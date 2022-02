A la Une . À 2 mois du premier tour, qui sont les candidats déclarés à la Présidentielle?

Dans deux mois jour pour jour, les Français sont appelés à voter pour le prochain président de la République. Bien que toujours pas déclarée, la candidature d’Emmanuel Macron est un secret de Polichinelle. Face à lui, 15 candidats se sont lancés dans la course à l’Élysée. L’occasion de faire un point d’étape à 60 jours de l’échéance. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 10 Février 2022 à 14:46

Le n°55 de la rue du Faubourg-Saint-Honoré recherche son futur locataire. Dans deux mois, le palais de l’Élysée accueillera un nouveau, ou non, résident pour 5 ans. Un logement de luxe situé au cœur du 8e arrondissement qui offre des commodités comme un service de nettoyage, un parc privé et la présidence du pays.



Ils sont 15 à avoir annoncé se porter candidats à l’investiture suprême dans une campagne inédite où le choix n’a jamais paru aussi crucial.



À gauche



Comme en 2002, les candidats de gauche sont les plus représentés et chaque mouvance y est représentée. La stratégie du "vote utile" ne semblant plus séduire, chaque courant a décidé d’être représenté durant la campagne, offrant un large spectre idéologique pour les électeurs.



Comme en 2002, cette pluralité d’opinion risque de disperser un réservoir de voix qui semble plus bas que jamais, la tentative citoyenne de la Primaire populaire n’ayant pas réussi à fédérer autour du vainqueur.





Jean-Luc Mélenchon :



Bien qu’étant le candidat le plus haut placé dans les sondages, Jean-Luc Mélenchon ne parvient pas à rassembler la gauche autour de lui. Crédité actuellement d’intentions de vote comprises entre 9 et 13% par les différents sondages, il est loin des 19,58% obtenus en 2017.



S’il apparaît comme un opposant naturel à Emmanuel Macron, son tempérament volcanique obstrue trop souvent le fond de son programme, pourtant très travaillé durant ces 5 dernières années. Son refus de se soumettre au choix à la Primaire populaire et ses sorties de route ont également pu éloigner certains électeurs.



Contrairement à 2017, le PCF ne le soutient pas et présente son candidat.





Christiane Taubira :



Christiane Taubira est la dernière entrée dans la course à gauche. Forte d’une grande cote de popularité, l’ancienne garde des Sceaux a facilement remporté la Primaire populaire à laquelle elle avait affirmé se soumettre.



Malheureusement pour elle, son charisme et son intelligence ne parviennent pas à compenser une candidature décidée trop tardivement. Cette candidature récente a l’inconvénient de lui faire présenter un programme moins peaufiné que d’autres candidats de gauche. Une impréparation qui se remarque dès lors que le fond des dossiers est évoqué.



Sa candidature est nécessairement mal vue par les autres candidats qui lui reprochent d’être "une candidate de plus" à prôner l’union de la gauche. Les différents sondages s’accordent à dire qu’elle est en baisse avec 3,5% d’intention de vote.





Yannick Jadot :



Il y a encore quelques mois, Yannick Jadot semblait porté par un tsunami vert. Les scores des élections européennes de 2019 et des municipales de 2020 semblait démontrer que sa vision "pragmatique" de l’écologie séduisait de plus en plus les Français, notamment les jeunes. Beaucoup voyaient en lui celui qui pouvait amener EELV à remplacer le PS au sein de la gauche.



Pourtant, c’est à l’intérieur de son parti que sa vision pragmatique de l’écologie a trouvé sa plus farouche adversaire. Lors de la primaire d’EELV, Yannick Jadot s’est heurté à la vision écologiste "radicale" de Sandrine Rousseau. Il remporta le scrutin de justesse, mais l’âpreté de la campagne semble avoir laissé des traces au sein du parti.



Enfin, la cause environnementale étant souvent entrée dans les consciences et les programmes des autres partis, la base électorale écologiste peut se retrouver dans d’autres partis, où les questions sociales deviennent le critère de décision.



Les sondages lui donnent entre 3 et 6 % d’intention de vote.





Fabien Roussel :



Il est le seul candidat de gauche à avoir le vent en poupe. Les récents sondages indiquent une remontée pour le candidat du PCF. Encore inconnu du grand public il y a quelques semaines, cette popularité soudaine n’est pourtant pas la conséquence de son programme intitulé "la France des jours heureux".



Ce qui a valu au Ch’ti cet élan de sympathie, c’est son franc-parler, mais surtout une polémique récente. Dans un tweet, Fabien Roussel avait déclaré : "Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage : c’est la gastronomie française".



Des propos déclenchant une vive opposition de progressistes radicaux. Certains l’accusant même de racisme et décidant de faire débuter l’extrême droite à partir du PCF.



Résultat, sa campagne décolle et il passe de 2% début janvier à près de 5% aujourd’hui.





Anne Hidalgo :



Si le vent est favorable pour certains, il ne l’est forcément pas pour d’autres. C’est le cas pour la candidate du PS Anne Hidalgo. Aujourd’hui créditée de 1,5 % dans les sondages, la maire de Paris mène une campagne qui s'apparente à un long chemin de croix qui va de mal en pis.



Avec un bilan fortement critiqué dans la capitale, l’image d’élite parisienne qui lui colle à la peau détourne les électeurs de province. Si le PS avait prouvé qui lui restait un ancrage local lors des dernières élections, celui-ci n’adhère toujours pas à sa tête de liste.



Ses changements de position vis-à-vis de la Primaire populaire et sa volonté de se maintenir malgré la division de la gauche agacent les électeurs qui préféreraient la voir rallier Taubira ou Jadot.





Philippe Poutou :



Pour sa troisième participation à la Présidentielle, la cote de sympathie de l’ouvrier licencié de l’usine Ford semble en baisse. Ses propos polémiques où il affirmait que "la police tue" semblent ne pas avoir eu l’effet escompté parmi son électorat. Selon les prévisions actuelles, il ne devrait pas recueillir plus de 1% cette fois.



Cependant, l’ancien responsable de la CGT l’affirme : il n’est pas là pour gagner, mais pour mettre sur la table des sujets qui ne le sont jamais hors campagne électorale. À n’en pas douter, il va encore animer les débats avec les autres candidats.





Nathalie Arthaud :



C’est également la troisième campagne présidentielle pour Nathalie Arthaud. La porte-parole de Lutte ouvrière s’est clairement détachée du PS et de la "gauche de pouvoir" lors du mandat de François Hollande. Elle est actuellement en queue de peloton avec 0,1% des intentions de vote.





À droite



Jamais la droite n’a paru aussi forte dans le pays, mais pourtant jamais elle n’aura parue aussi divisée. Avec le grignotage d’une partie de son électorat par La République en Marche sur son flanc gauche, la ligne idéologique entre les différents partis sur son aile droite est plus floue que jamais.



Si Les Républicains ont su relever la tête après la dernière Présidentielle et réaffirmer leur ancrage territorial lors des derniers scrutins, la ligne de démarcation avec le Rassemblement national ne paraît plus aussi évidente. Avec l’irruption d’Eric Zemmour dans cette campagne, l’incertitude autour de celui ou celle qui affrontera le président au second tour est à son comble, bien que le socle idéologique semble triompher.





Valérie Pécresse :



Après une primaire plutôt cordiale au sein des Républicains, Valérie Pécresse a été désignée par les militants pour représenter la droite traditionnelle. Alors que la campagne de François Fillon avait été un désastre pour le parti en 2017, les élections de ces dernières années ont démontré que LR était toujours bien ancré localement.



Selon les sondages, la présidente de la région Île-de-France est la mieux placée face à Emmanuel Macron en cas de passage au second tour. Bien que le parti ait clairement adopté les thèmes généralement portés par l’extrême droite, l’image de parti traditionnel habitué à diriger rassure plus que les partis catégorisés plus extrêmes. Néanmoins, la porosité idéologique avec le RN pourrait être à double tranchant pour elle.



Avec 15% dans les sondages, elle est toujours placée en 3e position.





Eric Zemmour :



Avec Emmanuel Macron, il est le candidat qui rythme la campagne. Le polémiste a réussi à faire de ses deux thèmes principaux, l’immigration et l’Islam, des sujets importants de cette campagne électorale et fait tout pour que cela reste ainsi.



Bien que se revendiquant idéologiquement proche de LR, l’ancien journaliste est perçu par une grande partie de l’électorat comme plus à droite que le RN. Certains soutiens, comme Marion Maréchal-Le Pen ou Philippe de Villiers, confortent cette perception au sein du public.



Disposant d’une couverture médiatique plus importante que de nombreux candidats, sa campagne semble stagner depuis quelques semaines puisqu’il est toujours crédité d’intentions de vote comprises entre 13 et 15%.



Si officiellement ce n’est pas le cas, sa candidature est accueillie favorablement par LREM et LR qui espère le voir empêcher Marine Le Pen d’accéder au second tour.





Marine Le Pen :



Pour la première fois de sa carrière politique, Marine Le Pen n’habille pas le rôle de l’épouvantail de la campagne, laissé à Eric Zemmour. Au contraire, les trahisons de ces dernières semaines lui valent une vague de sympathie, à l’image de Jacques Chirac en 1995. Sa campagne semble redémarrer avec des intentions de vote en hausse comprises entre 15 et 17%.



Surfant sur ce changement de perception dans l’opinion publique Marine Le Pen, qui se dit lassée "du bruit et de la fureur", laisse au polémiste les sujets et soutiens gênants.



Comme son rival politique Jean-Luc Mélenchon, la candidate du RN a profité des cinq dernières années pour maîtriser les grands dossiers du pays. Mais comme lui, son image peut être son plafond de verre.





Nicolas Dupont-Aignan :



Le fondateur de Debout la France va participer à sa troisième campagne électorale. Celui qui se revendique comme gaulliste et souverainiste se décrit comme le "candidat antisystème" n’arrive cependant pas à décoller, bien que le débat se porte sur des sujets qu’il évoque depuis 2007.



Au contraire, son électorat de 2017, où il avait obtenu 4,70%, semble aujourd’hui lui préférer les autres candidats puisqu’il est crédité actuellement de 1,5%.





Florian Philippot :



Il est l’autre "candidat antisystème" à 1,5% d’intention de vote. Florian Philippot a tenté de récupérer tous les mouvements sociaux de ces dernières années, sans succès.





Autres



Certains candidats ont du mal à être placés sur l’échiquier politique.



Hélène Thouy :



Elle est la fondatrice et candidate du Parti animaliste. Elle était créditée de 2% en novembre dernier, comme lors des élections européennes de 2019. En manque de présence médiatique, elle est à présent souvent oubliée de la plupart des sondages et des présentations de candidats. Le peu de sondage qui la prenne en compte lui donne entre 0 et 1%. L’obtention des parrainages pourrait également être un frein.





François Asselineau :



Le candidat du Frexit ne parvient toujours pas à convaincre de son projet de quitter l’Union européenne. Il ne devrait pas faire mieux qu’en 2017 où il avait recueilli 0,92% des voix.





Jean Lasalle :



Le député du Béarn tente sa chance pour la deuxième fois. Après avoir obtenu 1,21% en 2017, Jean Lasalle devrait pouvoir faire mieux cette année et pourrait approcher les 2%. Personnage atypique de la vie politique française, il a promis d’incarner la "joie" en temps de crise.



