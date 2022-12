A la Une . À 2 g/l, il poursuit son ex et la violente devant leurs enfants

Un homme de 32 ans comparaissait ce vendredi pour des faits de violences sur son ex compagne. Une fois encore, la victime vit un véritable calvaire depuis une dizaine d'années, harcelée par son ex conjoint qui se moque éperdument des interdictions de contact qui lui sont faites. Par Regis Labrousse - Publié le Lundi 19 Décembre 2022 à 13:52

Ulrich T., 32 ans, et sa compagne sont séparés depuis 2 ans. Le 12 décembre dernier, alors qu'il est sous le coup d'une interdiction de contact et de paraître au domicile de son ex compagne, il lui téléphone pour lui exprimer son désir de se remettre en couple avec elle. La jeune femme refuse. Fortement alcoolisé, il fait alors irruption chez elle et constate qu'elle est avec un homme. Persuadé que c'est son amant, il s'en prend à lui et le met en fuite. "Si l'autre gars la bour a ou, mi aussi na le droit", lui assène t-il, avant de lui faire subir une scène d'une rare violence.



À force de se débattre, elle réussit à lui échapper. Estimant qu'elle est sale, il la rattrape et la force à aller dans la salle de bain pour qu'elle se lave. Toute habillée, puis ensuite, la somme de se déshabiller. De peur, la mère de ses deux enfants s'exécute. Elle le supplie de la laisser et de partir, en vain. Pire encore, une fois fini, il va dans la cuisine se faire un café.



Un appel sur le téléphone de la victime met fin à cette violente scène, le faisant partir. La jeune femme s'empresse alors d'aller chercher ses enfants à l'école. Sur le chemin du retour, son bourreau est dans une boulangerie. Quand il la voit, il se précipite dehors et lui assène des coups de pied derrière la cuisse et dans le dos devant les enfants. Elle se réfugie dans le commerce où elle sera protégée. La police intervient et interpelle l'agresseur qui est contrôlé à 2 grammes d'alcool dans le sang.



À la barre, il reconnait les faits. Il a cinq mentions à son casier judiciaire mais aussi 6 mois de prison au-dessus de la tête, pour les mêmes faits, sur la même victime.



"Cela fait 10 ans qu'elle subit des violences. Il la harcèle jour et nuit depuis la fin de son bracelet électronique. La scène est particulièrement violente. Il veut lui retirer son short mais elle se débat. Il la force à se doucher puis à se déshabiller. Elle s'exécute par peur et lui va se faire un café ! Ça fait 2 ans qu'ils sont séparés, elle a le droit de refaire sa vie", fustige la défense de la victime.



"C'est quelqu'un de violent, jaloux et possessif", enchaine le parquet. "Il y a d'importantes violences physiques et psychologiques à répétition, et ce devant les enfants. En plus, il ne respecte pas les décisions de justice. Je vous demande une peine de 18 mois de prison dont 9 mois assortis d'un sursis probatoire, la révocation de 6 mois du sursis en cours, une interdiction de séjour à Saint-Denis, de contact avec la victime ainsi que son maintien en détention", conclut le parquet.



"C'est un contexte particulier car il a pris des médicaments et pour ses douleurs au dos et de l'alcool. Ce n'est pas un comportement habituel chez lui. Il reconnait les violences qu'il a commises", plaide la défense du prévenu.



Le tribunal ne sera finalement pas attendri par les arguments de la défense. Le prévenu est condamné aux peines requises par le parquet et part 15 mois en détention. Il lui est également signifié 3 ans d'interdiction de contact avec la victime.



