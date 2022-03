A la Une . À 1,82 g/l, il frappe violemment sa grand-mère qui l'héberge

Un jeune homme de 18 ans devait répondre de faits de violences sur sa grand-mère ce lundi devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. La pauvre gramoune de 76 ans était encore à l'hôpital lors de l'audience de comparution immédiate. Les faits se sont déroulés dans la commune de Saint-Denis. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 15 Mars 2022 à 10:38

L'avantage d'assister à une audience de comparution immédiate, c'est que l'on peut écrire les faits avec précision. Les professionnels de la reprise des comptes-rendus d'audiences se reconnaitront...



Ewan B., 18 ans tout juste, rentre chez sa grand -mère qui l'héberge le 10 mars dernier. Il a beaucoup bu et dans pareils cas, il pense à son frère qui est en prison. Sur le chemin, il est à vélo et il tombe. Il arrive en sang et sa grand-mère s'inquiète, pensant qu'il s'est encore battu. Fortement imbibé - 1,82 g/l d'alcool dans le sang - il voit rouge. Il enchaine deux coups de poings dans le visage de la gramoune, elle tombe, et lorsqu'elle est à terre, il lui assène trois autres coups de poings. Elle perd connaissance. Elle aura une ITT de 10 jours et est toujours hospitalisée.



"J'ai tué mamie, j'ai tué ma mamie", hurle-t-il en boucle, suivi de "pardon mamie", témoigne une voisine. "Quand je bois je suis violent, c'est grave, j'aurais pu la tuer. C'est la plus grosse erreur de ma vie, je n'ai jamais frappé une femme", explique-t-il au tribunal. Ewan B., qui a perdu sa mère à l'âge de deux ans et demi, n'a connu son père qu'à l'âge de 18 ans. Il a été placé en famille d'accueil à l'âge de 16 ans, sa mamie l'hébergeait depuis six mois. Elle demande par l'intermédiaire de sa défense qu'il ne puisse plus entrer en contact avec elle.



"Ces violences sont incompréhensibles ! Il n'a pas de casier et il est très jeune. Il porte des coups d'une forte intensité sur une personne vulnérable. Il a lui même cru qu'il l'avait tuée. Je constate qu'il a une prise de conscience de sa problématique à la barre et il faut le notifier. Je vous demande une peine de 15 mois de prison dont 10 assortis d'un sursis probatoire ainsi que le maintien en détention", requiert la procureure de la République. "Il s'est laissé allé sous l'effet de l'alcool car son frère est en détention. Il ne sait pas ce qu'il s'est passé dans sa tête, il ne comprend pas pourquoi il a fait ça", répond la défense.



"Je demande pardon à ma grand-mère, je jure de ne plus boire une goutte d'alcool", conclut le prévenu qui est condamné à 15 mois de prison dont 5 mois avec sursis probatoire. Il est maintenu en détention.



