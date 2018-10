A 18 ans, il frappe sa mère, son frère, et un sexagénaire : 10 mois ferme

C'est un jeune homme particulièrement violent et arrogant qui comparaissait hier au tribunal. Le jeune portois tout juste âgé de 18 ans tyrannise sa mère et son frère depuis plus d'un mois, les frappant régulièrement. Mais sa famille n'est pas l'unique cible des accès de violence du jeune homme: le 6 septembre, il a grièvement blessé un sexagénaire à coups de barre de fer.



Le sexagénaire a pris un coup de barre de fer sur la tête, puis un sur le tibia, fracturé. Le jeune homme avait déjà blessé le sexagénaire une semaine auparavant, d'un coup de tête et de coups de poing.



Le jeune portois est déscolarisé, il sombre dans la violence depuis le décès de son père. Les juges sont allés bien au-delà des réquisitions du ministère public, qui requérait 12 mois de prison dont un ferme. Le jeune homme écope d'un an de prison dont deux mois avec sursis, son attitude arrogante et provocatrice à la barre n'y est sans doute pas pour rien.