À 1640 km de nos côtes, le cyclone tropical intense Freddy se déplace à 19 km/h

Météo France Réunion fait le point sur la situation du cyclone Freddy à 10 h. Par N.P - Publié le Samedi 18 Février 2023 à 10:55

Le bulletin :



Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.



Une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d'une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours.



A l'échéance de mercredi prochain, il y a un risque faible de développement d'une nouvelle Tempête Tropicale Modérée au sud des Chagos.



La préfecture a placé le département en PRE-ALERTE JAUNE CYCLONIQUE. Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.



CYCLONE TROPICAL INTENSE numéro 7 (FREDDY) Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 185 km/h. Rafales maximales estimées sur mer: 260 km/h. Pression estimée au centre: 952 hPa. Position le 18 février à 10 heures locales: 16.1 Sud / 70.5 Est. Distance des côtes réunionnaises: 1640 km au secteur: EST-NORD-EST Distance de Mayotte: 2750 km au secteur: EST Déplacement: OUEST, à 19 km/h. Informations sur le système :

- Le cyclone tropical intense FREDDY reste un système tropical particulièrement puissant et compact, générant des vents extrêmes près de son centre. La zone d'influence du cyclone est réduite : peu d'effets ressentis au-delà de 200 km du centre. - Freddy présente une légère baisse d'intensité au cours des dernières heures. - Sur une trajectoire orientée vers l'ouest-sud-ouest, FREDDY se rapprochera des Mascareignes par le nord-est avec un passage au nord de Rodrigues dimanche soir, de Maurice lundi en fin de journée et de la Réunion entre lundi soir et mardi matin. La distance de passage aux îles soeurs reste incertaine. Compte tenu des incertitudes à ces échéances, une probabilité de se situer entre un impact direct et un passage à une distance de 400 km est prévue pour Maurice et La Réunion. - Il est recommandé aux habitants des Mascareignes de suivre de près l'évolution du système. - Sa course devrait l’entraîner ensuite dans la nuit de mardi à mercredi à un atterrissage sur la côte orientale de Madagascar à un stade mature. La localisation de la zone d’atterrissage et son timing exact restent encore à préciser.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 19/02 à 10h locales, par 16.8 Sud / 66.0 Est. CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 20/02 à 10h locales, par 18.0 Sud / 60.0 Est. CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 21/02 à 10h locales, par 19.5 Sud / 52.6 Est. DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 22/02 à 10h locales, par 20.5 Sud / 46.2 Est. FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 23/02 à 10h locales, par 21.2 Sud / 40.5 Est ------------------------------------------------- Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension. Ce bulletin est à présent terminé. Prochain bulletin vers 17h, heure de la Réunion (16h, heure de Mayotte).