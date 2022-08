A la Une . À 139 km/h, il s’endort pendant le contrôle de la gendarmerie

Durant le week-end, les gendarmes ont multiplié les contrôles, avec un accent mis sur Saint-Louis et Saint-Paul. C’est dans cette dernière qu’un automobiliste ivre et en excès de vitesse s’est assoupi au moment de souffler dans l’éthylotest. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 28 Août 2022 à 18:39

BILAN SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE LA GENDARMERIE :



Au cours du week-end, les motocyclistes de l’E.D.S.R en appui des réservistes de la gendarmerie et des personnels des compagnies ont mené de nombreuses actions de lutte contre l'insécurité routière, en ciblant les infractions graves génératrices d'accidents, sur les axes principaux de l’île.



NOMBRE DE SERVICES RÉALISÉS : 14

NOMBRE D INFRACTIONS : 85

NOMBRE DE RETENTIONS DE PERMIS : 15

NOMBRE D’ALCOOLÉMIE : 10

NOMBRE DE CONDUITE SOUS STUPÉFIANTS : 6

NOMBRE DE DÉTENTION STUPÉFIANTS: 1

NOMBRE D’IMMOBILISATION FOURRIÈRE: 24 dont 12 fourrières

NOMBRE DE DÉFAUT D ASSURANCE : 5

NOMBRE DÉFAUT PERMIS CONDUITE SOUS SUSPENSION/ANNULATION : 5

NOMBRE DE VITESSES : 13 dont 9 interceptions

NOMBRE DE NON PORT CEINTURE : 7

NOMBRE D’USAGE TÉLÉPHONE / DISTRACTEURS : 15

NOMBRE NON RESPECT PRIORITÉ : 9

NOMBRE DE DÉFAUT ÉQUIPEMENT ET NON PORT DE CASQUE PILOTE DEUX-ROUES : 4

NOMBRE DE NUISANCE / POLLUTION ET DÉFAUT D’HOMOLOGATION: 6

NOMBRE DE REFUS D’OBTEMPÉRER: 2 (enquêtes en cours)

FAITS PARTICULIERS :



Samedi soir, de 19h00 à 23h00, les motocyclistes de la BMO de la Rivière St-Louis avec 5 réservistes du DSIR ont effectué un contrôle routier dans l'agglomération de Saint-Louis. A cet effet, 15 infractions ont été relevées, soit cinq alcoolémies - une conduite sans permis - deux conduites sous stupéfiants - une détention de 8 grammes de cannabis - un refus d'obtempérer (identifié) - un stop - un défaut d'assurance - deux défauts de contrôle technique et une vitesse excessive.



Samedi soir, de 23h30 à 03h30, dans le cadre des services programmés en vue de lutter contre l'insécurité routière en général et des rassemblements de types rodéo-sauvage, plus communément appelés "Pousse" à la Réunion, les militaires de la BMO de Saint-Paul ont été engagés sur le sur le secteur de la RN1/St-Paul en appui de la COB Saint-Paul. Au cours de ce service, neuf infractions ont été relevées, soit quatre excès de vitesse, deux alcoolémies, un échappement modifié, une conduite malgré l’annulation du permis et un refus d'obtempérer...

Carton rouge pour un automobiliste intercepté à 139 km/h qui, sentant fortement l'alcool, ne parvient pas à se soumettre aux vérifications de son taux d'alcoolémie et s'endort à même le sol, nécessitant le transport sur les lieux des pompiers pour une évacuation au CHOR, où une prise de sang a été réalisée. D’après les premiers éléments d'enquête, le conducteur circulait malgré l’annulation de son permis de conduire. Son véhicule, immobilisé, a été immédiatement placé en fourrière.



