À 13 ans, la Réunionnaise Karen Govindinchetty publie son premier roman

Axel León, 15 ans, n’est pas un adolescent comme les autres: son père, un scientifique, a croisé son ADN à celui des lions qu’il admire tant. Depuis, Axel peut se transformer en félin même si cela ne l’enchante pas. À vrai dire, rien ne l’intéresse et l’adolescent passe le plus clair de son temps dans sa chambre.



Jusqu’à ce qu’il rencontre Rose, une jeune fille de son âge aux magnifiques yeux bleus, bleus comme les cristaux de la pièce secrète dissimulée au cœur du château des León...



Une intrigue pleine de mystères, des personnages attachants et une histoire d’amour passionnée, tels sont les ingrédients du premier roman, original et réussi, de la jeune Karen Govindinchetty.



Karen Govindinchetty, benjamine d’une fratrie de quatre enfants,a 13 ans, est une jeune fille sensible et réservée qui aime lire. Passionnée d’histoires et d’aventures, elle propose aujourd’hui son premier roman.



"Rose décida de visiter la demeure pour chasser son ennui. Quand il aperçut la jeune fille, Axel, ignorant qui elle était, se transforma en lion et se jeta sur elle afin de lui faire peur.

— Aïe ! Qu’est-ce qui te... Oh, mon Dieu ! s’exclama-t- elle. Qu’est-ce que c’est que ça ?

Axel la regarda attentivement et remarqua que ses yeux avaient la même couleur que les cristaux qu’il avait vus un peu plus tôt dans la journée. Elle était extrêmement belle avec ses cheveux marron et ses yeux bleus. Axel redevint alors un homme."



Le premier tome de Quia Nominor Leo est édité par "Jets d'encre" et disponible au tarif de 13 euros.