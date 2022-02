Météo A 1000 km de La Réunion, Emnati devient forte tempête tropicale

Le système s'est intensifié cette nuit et continue à se rapprocher de nos côtes. Météo France prévoit son passage au plus près dans la nuit de dimanche à lundi à une distance comprise entre 150 km et 350 km. Un scénario à la "Batsirai" se dessine. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 18 Février 2022 à 06:06

Le bulletin de Météo France ce vendredi 18 février à 4h



FORTE TEMPETE TROPICALE numéro 5 (EMNATI)



Informations sur le système :



EMNATI est encore situé à plus de 1000 km au Nord-Est de La Réunion et est en train de connaître une légère intensification, désormais au stade de forte tempête tropicale.



Ce système a commencé à incurver sa trajectoire vers le Sud-Ouest avant de redresser vers l'Ouest-Sud-Ouest à partir de dimanche. Sur cette trajectoire, EMNATI se rapproche des Grandes Mascareignes ce week-end puis de la côte Est de Madagascar en début de semaine prochaine.



Une poursuite de l'intensification est envisagée, d'abord lente vendredi, puis plus soutenue au-delà. EMNATI devrait devenir un système de forte intensité (cyclone tropical intense) et donc particulièrement dangereux.



Le scénario favorisé fait passer le système entre 250 et 300 km dans le secteur Nord de Maurice dans la nuit de samedi à dimanche, ou dimanche matin, puis entre 300 et 350 km au Nord de La Réunion dans la nuit de dimanche à lundi, mais avec une incertitude sur ces distances de passage de plus ou moins 150 à 200 km. Un atterrissage sur Madagascar est ensuite envisagé à partir de mardi.



Une dégradation du temps et des conditions de mer est attendue à partir de samedi pour Maurice et La Réunion. Si sur le scénario le plus probable, les conditions extrêmes liées au cyclone, restent en mer, et les îles sont intéressées par une dégradation en périphérie. Attention, une évolution plus pessimiste ne peut pas être exclue à l'heure actuelle. Les habitants de la zone sont invités à suivre la situation.



Vents maximums (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 95 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 130 km/h.

Pression estimée au centre : 985 hPa.

Position le 18 février à 04 heures locales : 13.9 Sud / 63.1 Est.



Distance des côtes réunionnaises : 1110 km au secteur: NORD-EST

Distance de Mayotte: 1940 km au secteur: EST

Déplacement: OUEST-SUD-OUEST, à 11 km/h.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



FORTE TEMPETE TROPICALE,

Centre positionné le 19/02 à 4h locales, par 15.7 Sud / 60.1 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 20/02 à 4h locales, par 17.4 Sud / 57.3 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 21/02 à 4h locales, par 18.1 Sud / 54.7 Est.



CYCLONE TROPICAL INTENSE,

Centre positionné le 22/02 à 4h locales, par 18.7 Sud / 51.4 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 23/02 à 04h locales, par 19.8 Sud / 47.7 Est



Attention : Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension.