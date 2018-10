"Entreprendre à l'ère de la révolution digitale", voilà le thème des 9èmes Universités de la profession comptable de l’océan indien. Au programme, le 30 octobre 2018 à 14h à la Cité des Arts, 2 ateliers pour découvrir et approfondir et une conférence."Quelles sont les nouvelles règles du jeu qui s’imposent à tous les secteurs de l’économie, à tous les métiers et à toutes les catégories socioprofessionnelles ? Vers quels schémas de communication et de management l’entreprise évolue-t-elle inexorablement ? Comment les hommes réussissent-ils à s’adapter ? Les clients - les internautes ! - se sont appropriés de nouveaux réflexes de consommation et n’ont plus les mêmes exigences, comment répondre à leurs attentes ?Les outils de numérisation adoptés par les entreprises auraient-ils dégradé les relations au travail ? Quelles formes de collaboration nouvelles voient le jour dans la relation employeurs-employés ?"Objectif : partager cette réflexion sur l’évolution -ou révolution - de l'environnement professionnel.Réservez votre place : www.inforesa.re