Département de La Réunion 9ème édition du concours de Slam Talent, créativité et diversité des productions autour de Leconte de Lisle

La 9ème édition du concours de Slam organisée par le Conseil Départemental s’est déroulée ce mardi 19 juin au Théâtre de Champ-Fleuri. Il s’agit pour la Collectivité de valoriser les créations de collégiens, sélectionnés pour participer à cette finale, des élèves qui font preuve d'imagination et d’originalité à travers des prestations de grande qualité.



L’effervescence et la créativité étaient au rendez-vous ce mardi. 12 collèges venus des quatre coins de l’île participaient à cet événement !



Cette année, la thématique était imposée. A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Leconte de Lisle, l’ensemble des productions devait s’inspirer des œuvres du célèbre poète réunionnais. Pour accompagner les collégiens, la Collectivité avait fait appel à l'association Slam Lakour qui les a, pendant quelques heures, coachés.



Un jury, composé de représentants du Département, du Conseil Départemental des Jeunes ainsi que de professionnels réunionnais du Slam, a noté les différentes prestations et a eu fort affaire pour départager les candidats.



Cette manifestation s’inscrit dans le cadre des actions éducatives mises en place par la Collectivité et comme l’a souligné Marie-Lyne Soubadou, Vice-présidente déléguée à l’Education « la motivation et l’engouement massif démontrent qu’il y a une réelle créativité dans nos collèges. Une créativité qu’il faut susciter, encourager et développer afin de dévoiler des talents qui contribuent à ce dynamisme culturel sur l’ensemble du territoire. Je suis particulièrement heureuse et fière des prestations réalisées sur une thématique imposée cette année. Les collégiens ont su porter et mettre en musique de manière talentueuse, les vers de ce grand poète réunionnais qu'est Leconte de Lisle ».



Les lauréats



1 - Collège de l'Etang (Saint Paul) sur « Leconte de Lisle, réveillez-vous ! Ils sont devenus fous »

2 - Auguste Lacaussade (Salazie) sur « Leconte de Lisle et moi »

3 - La Châtoire (Le Tampon) sur "Tout a disparu"



Les coups de cœur



Par établissement : Michel Debré (Le Tampon) sur « Le procès »

Individuel : Anna - Bassin Bleu (Saint Benoît) sur « Derniers regrets »





